"Мисс БРИКС" Алексеева ответила на критику идеального образа

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Победительница конкурса "Мисс БРИКС – 2026" Валентина Алексеева в интервью для проекта "Слово" ответила на критику ее образа жизни.

Модель столкнулась с волной негатива в соцсетях. Пользователи усомнились в том, что можно все успевать и жить в безупречной гармонии.

"В какой момент правильный образ жизни для людей стал чем-то несуществующим? Это не идеальная картинка, это обычная жизнь", – заявила девушка.

По словам Алексеевой, ее жизнь далека от показной роскоши. Девушка рассказала, что спокойно покупает бижутерию на маркетплейсах вместо дорогих украшений. Кроме того, она не считает зазорным мыть полы в государственных больницах – это часть ее обучения в медицинском вузе.

Модель подчеркнула, что для успешных людей нет ничего невозможного, а транслируемый ею образ не является недостижимым идеалом.

Алексеева стала победительницей конкурса "Мисс Россия" в 2024 году, а позже представляла Россию на "Мисс Вселенная" в Мексике, войдя в топ-12. В том конкурсе участвовали 130 девушек.

Титул первой "Мисс БРИКС" Алексеева получила на конкурсе, который впервые прошел в этом году в Казани. В нем приняли участие 49 девушек из 17 стран. Главной наградой стала корона с тысячей бриллиантов.

Позже народный артист России Филипп Киркоров во время концерта назвал 20-летнюю Алексееву своей девушкой. Перед исполнением нового хита "Луиза" певец заявил, что посвящает песню "своей девушке красивой".