Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 16:29

Шоу-бизнес

Киркоров назвал 20-летнюю "Мисс Россию" Алексееву своей девушкой

Фото: legion-media.com/"Комсомольская правда"/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

Народный артист России Филипп Киркоров во время концерта на московской "ВТБ Арене" назвал 20-летнюю "Мисс Россию" Валентину Алексееву своей девушкой, сообщает "СтарХит".

Выступление артиста прошло в рамках XII Спартакиады среди сотрудников ВТБ. Перед исполнением нового хита "Луиза" певец заявил, что посвящает песню "своей девушке красивой". Речь идет об Алексеевой, которая стала победительницей конкурса "Мисс Россия" в 2024 году, а в 2026-м завоевала титул "Мисс БРИКС".

"Красота твоя, Луиза, манит как магнит,
Иголку снова тянет, это ж надо было так влюбиться!
Я схожу с ума, моя Луиза, я попал в капкан.
На удивление мое сердце бьется на коленях,
Как же я люблю твой взгляд красивый!
Сделаешь меня, Луи, счастливым", – спел 59-летний артист.

Пара часто появляется вместе на светских мероприятиях. Алексеева даже ездила к Киркорову на "Новую волну" в Казань. Однако сам певец не раскрывает подробностей своих отношений.

В соцсетях девушку нередко критикуют, обвиняя в пиаре. Недавно Алексеева ответила недоброжелателям. Она заявила, что ее детство "прошло в самой обычной семье, живущей в Чебоксарах".

Девушка рассказала, что отец начинал с работы грузчиком, мать работала бухгалтером, а она сама мечтала стать врачом и учиться в Москве. Денег на коммерческое обучение не было, поэтому она получила золотую медаль, сдала ЕГЭ и поступила самостоятельно.

"И у меня это получилось – без репетиторов, без денег, без связей. Но сказка на этом не началась. Мы снимали квартиру с девочками, экономили каждый рубль", – рассказала она.

После победы в конкурсе "Мисс Россия" с квартирой помогла дирекция конкурса, а не спонсоры или богатые мужчины, как думают многие, пояснила Алексеева.

Ранее Киркоров признался, что летом набрал несколько килограммов, из-за чего не лучшим образом выглядел в одном из сценических образов. Артист на выступлении в августе появился в костюме Dolce&Gabbana, который вызвал обсуждение в соцсетях из-за заметного живота вместо рельефного пресса.

Читайте также


шоу-бизнес

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика