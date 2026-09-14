Киркоров назвал 20-летнюю "Мисс Россию" Алексееву своей девушкой

Фото: legion-media.com/"Комсомольская правда"/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

Народный артист России Филипп Киркоров во время концерта на московской "ВТБ Арене" назвал 20-летнюю "Мисс Россию" Валентину Алексееву своей девушкой, сообщает "СтарХит".

Выступление артиста прошло в рамках XII Спартакиады среди сотрудников ВТБ. Перед исполнением нового хита "Луиза" певец заявил, что посвящает песню "своей девушке красивой". Речь идет об Алексеевой, которая стала победительницей конкурса "Мисс Россия" в 2024 году, а в 2026-м завоевала титул "Мисс БРИКС".

"Красота твоя, Луиза, манит как магнит,

Иголку снова тянет, это ж надо было так влюбиться!

Я схожу с ума, моя Луиза, я попал в капкан.

На удивление мое сердце бьется на коленях,

Как же я люблю твой взгляд красивый!

Сделаешь меня, Луи, счастливым", – спел 59-летний артист.

Пара часто появляется вместе на светских мероприятиях. Алексеева даже ездила к Киркорову на "Новую волну" в Казань. Однако сам певец не раскрывает подробностей своих отношений.

В соцсетях девушку нередко критикуют, обвиняя в пиаре. Недавно Алексеева ответила недоброжелателям. Она заявила, что ее детство "прошло в самой обычной семье, живущей в Чебоксарах".

Девушка рассказала, что отец начинал с работы грузчиком, мать работала бухгалтером, а она сама мечтала стать врачом и учиться в Москве. Денег на коммерческое обучение не было, поэтому она получила золотую медаль, сдала ЕГЭ и поступила самостоятельно.

"И у меня это получилось – без репетиторов, без денег, без связей. Но сказка на этом не началась. Мы снимали квартиру с девочками, экономили каждый рубль", – рассказала она.

После победы в конкурсе "Мисс Россия" с квартирой помогла дирекция конкурса, а не спонсоры или богатые мужчины, как думают многие, пояснила Алексеева.

Ранее Киркоров признался, что летом набрал несколько килограммов, из-за чего не лучшим образом выглядел в одном из сценических образов. Артист на выступлении в августе появился в костюме Dolce&Gabbana, который вызвал обсуждение в соцсетях из-за заметного живота вместо рельефного пресса.