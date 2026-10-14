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14 октября, 17:20

Шоу-бизнес

Певец Воробьев может заработать 5 млн рублей за камерный вечер на Кипре

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Певец Алексей Воробьев может получить около 5 миллионов рублей выручки от продажи билетов на творческий камерный вечер на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие данные.

Эксклюзивный вечер пройдет на площадке Warehouse в Лимасоле 14 октября. Певец намерен читать стихи, исполнять композиции и общаться с публикой в неформальной обстановке.

Стоимость билетов начинается от 100 евро. Поклонникам также доступны билеты по VIP-тарифу. В них включена личная встреча с Воробьевым после мероприятия.

Согласно афише, число мест по данному тарифу ограничено. В настоящее время на продажу выставлено 20 билетов. Вместимость площадки составляет около 500 человек. При солд-ауте выручка может составить до 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Воробьев продал виллу в Голливудских Холмах за 1,6 миллиона долларов (около 125 миллионов рублей), снизив первоначальную цену на 20%.

Депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что артист может раздумывать о возвращении в Россию. Он добавил, что возвращение Воробьева на родину может стать хорошим примером для других представителей сферы культуры.

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