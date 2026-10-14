Лепс рассказал, что после концертов отдыхает за просмотром кино

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Народный артист России Григорий Лепс признался, что проводит свободное время за просмотром фильмов. Об этом он рассказал News.ru на гала-ужине "Российской национальной музыкальной премии "Виктория".

Артист добавил, что после шоу и публичных мероприятий нередко устает, что сказывается на его внешнем виде.

Ранее Лепс отмечал, что полностью убрал из своей жизни алкоголь ради сохранения здоровья. Это позволило музыканту сосредоточиться на творчестве и больше внимания уделять физическому состоянию.

До этого исполнитель раскритиковал вокальные способности американской певицы Мадонны. Он отметил, что она очень работоспособна, однако артистке не хватает голоса и подачи.

