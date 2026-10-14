Володин в шутку предложил фракции "Новые люди" убрать приставку "новые"

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в шутку предложил "Новым людям" убрать приставку "новые" из названия, поскольку партия уже пять лет работает в нижней палате парламента. С таким заявлением он выступил на пленарном заседании, предоставляя слово представителям фракции.

"Как-то себя брендируйте, потому что пять лет прошло. Новые – это те, кто вновь приходят", – отметил он.

Обращаясь к главе партии Алексею Нечаеву, председатель Госдумы назвал свои слова "товарищеским высказыванием". Он подчеркнул, что Нечаев – креативный деятель, который создал структуры, служащие примером в части конкуренции, поэтому шутки коллег он должен воспринимать правильно.

История фракции "Новые люди" началась в марте 2020 года, когда Нечаев принял решение о ее создании. В декабре 2023-го ее решили объединить с Партией роста, а в апреле 2024 года инициатива была закреплена.

На первых для себя парламентских выборах в 2021 году фракция набрала больше 5% голосов и закрепилась в Госдуме. За нее проголосовали 5,32% россиян, однако по одномандатным округам "Новым людям" не удалось провести своих кандидатов.

Ранее Володин объяснил запрет на съемку в Госдуме тем, что из-за фотографов депутаты думают о том, как лучше выглядеть в кадре. Он также отметил, что чаще всего парламентарии попадают в объективы, когда они демонстрируют "не очень правильные черты характера". Например, зевают или "не то трогают или смотрят".

