Названы версии появления запаха спирта на МКС

РФ отправила жалобу NASA на запах спирта на Международной космической станции (МКС). Специфический аромат возник после стыковки Dragon-2, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Центра подготовки космонавтов Павла Власова.
Специалисты рассматривают несколько версий появления запаха. Так, спирт могли использовать во время обеззараживания корабля на Земле. Кроме того, причиной могли стать материалы, используемые внутри корабля.
Космонавт Олег Артемьев заявил, что появление постороннего запаха не повлияет на работу станции.
"Ничего страшного. Обработали грузы перед тем, как отправить, я так думаю", – цитирует ИА "НСН" Артемьева.
В понедельник, 6 мая, космический корабль Cargo Dragon успешно пристыковался к МКС. Захват корабля с помощью специальной руки-манипулятора провели канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг, находящиеся на станции. Дальнейшие манипуляции с кораблем осуществлялись по командам с Земли.
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