Вторая ракетка мира Соболенко не вышла в третий круг турнира WTA в Ухане

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Вторая ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Белоруссию, не вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

Теннисистка проиграла американке Энн Ли. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Ли выступает без номера посева, Соболенко была посеяна под первым номером. В третьем круге соперницей американки станет Джанис Тьен из Индонезии, которая также не имеет номера посева.

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000, матчи проходят на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет 4 миллиона долларов. В прошлом году кубок выиграла американка Коко Гауфф.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Шанхае. В матче четвертого круга он одержал победу над греком Стефаносом Циципасом. В следующем раунде теннисист сыграет с победителем матча между представителем Бельгии Зизу Бергсом и американцем Томми Полом.