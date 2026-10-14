Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 17:13

Спорт

Вторая ракетка мира Соболенко не вышла в третий круг турнира WTA в Ухане

Фото: ТАСС/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Белоруссию, не вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.

Теннисистка проиграла американке Энн Ли. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Ли выступает без номера посева, Соболенко была посеяна под первым номером. В третьем круге соперницей американки станет Джанис Тьен из Индонезии, которая также не имеет номера посева.

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000, матчи проходят на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет 4 миллиона долларов. В прошлом году кубок выиграла американка Коко Гауфф.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Шанхае. В матче четвертого круга он одержал победу над греком Стефаносом Циципасом. В следующем раунде теннисист сыграет с победителем матча между представителем Бельгии Зизу Бергсом и американцем Томми Полом.

Читайте также


спортза рубежом

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика