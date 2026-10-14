14 октября, 17:13Спорт
Вторая ракетка мира Соболенко не вышла в третий круг турнира WTA в Ухане
Фото: ТАСС/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Вторая ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Белоруссию, не вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.
Теннисистка проиграла американке Энн Ли. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).
Ли выступает без номера посева, Соболенко была посеяна под первым номером. В третьем круге соперницей американки станет Джанис Тьен из Индонезии, которая также не имеет номера посева.
Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000, матчи проходят на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет 4 миллиона долларов. В прошлом году кубок выиграла американка Коко Гауфф.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Шанхае. В матче четвертого круга он одержал победу над греком Стефаносом Циципасом. В следующем раунде теннисист сыграет с победителем матча между представителем Бельгии Зизу Бергсом и американцем Томми Полом.