Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Шанхае

Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Шанхае, сообщает ТАСС.

В матче четвертого круга Медведев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу россиянина.

В следующем раунде Медведев сыграет с победителем матча между представителем Бельгии Зизу Бергсом и американцем Томми Полом.

Турнир в Шанхае относится к категории "Мастерс". Престижнее этих соревнований только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Общий призовой фонд состязания составляет 9,4 миллиона долларов. В прошлом году титул забрал монегаск Валантен Вашро.

Ранее испанец Карлос Алькарас завершил выступление на турнире ATP в Шанхае, уступив в матче третьего круга бельгийцу Зизу Бергсу. Поединок завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Бергса, который не имел номера посева на турнире. Алькарас был посеян под вторым номером.

