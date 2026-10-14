Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 14:51

Спорт

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Шанхае

Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Шанхае, сообщает ТАСС.

В матче четвертого круга Медведев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу россиянина.

В следующем раунде Медведев сыграет с победителем матча между представителем Бельгии Зизу Бергсом и американцем Томми Полом.

Турнир в Шанхае относится к категории "Мастерс". Престижнее этих соревнований только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Общий призовой фонд состязания составляет 9,4 миллиона долларов. В прошлом году титул забрал монегаск Валантен Вашро.

Ранее испанец Карлос Алькарас завершил выступление на турнире ATP в Шанхае, уступив в матче третьего круга бельгийцу Зизу Бергсу. Поединок завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:4) в пользу Бергса, который не имел номера посева на турнире. Алькарас был посеян под вторым номером.

Российский теннисист Даниил Медведев попал мячом в голову болельщику

Читайте также


спорт

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика