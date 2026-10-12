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12 октября, 16:36

Спорт

Немецкий теннисист Александр Зверев станет первой ракеткой мира

Фото: ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Немецкий теннисист Александр Зверев впервые станет первой ракеткой мира. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В организации напомнили, что спортсмен восемь раз входил в десятку лучших в итоговом рейтинге PIF ATP и пять раз занимал место в пятерке лучших.

"Теперь, в конце 2026 года, 29-летний теннисист завершит сезон на первом месте в мировом рейтинге", – говорится в сообщении.

В результате Зверев окажется 30-м теннисистом в истории, который сможет возглавить мировой рейтинг.

Ранее испанец Карлос Алькарас завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае, уступив в матче третьего круга бельгийцу Зизу Бергсу. Поединок завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

В четвертом круге бельгиец сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом (15-й номер посева) и монегаском Валантеном Вашро (17-й).

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