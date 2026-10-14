Почти 10 тыс школьников в Брянской области учатся дистанционно в целях безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 10 тысяч школьников из семи муниципалитетов Брянской области, шесть из которых являются приграничными, учатся в дистанционном формате в целях безопасности из-за оперативной обстановки. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

Власти отметили, что из-за оперативной ситуации в регионе образовательные учреждения, расположенные рядом с границей, не могут функционировать в полной мере.

По данным на 12 октября, в Климовском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском районах, а также Стародубском и Новозыбковском округах из 108 школ и филиалов удаленно работает 71 школа, где обучается 9 971 ребенок. В очном формате в этих муниципалитетах продолжают работать 37 учреждений для 5 092 учеников.

Решение о формате обучения принимают председатели муниципальных антитеррористических комиссий после опроса родителей. Срок действия выбранного формата зависит от оперативной обстановки.

Кроме того, на дистанционное обучение переведены студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО). В указанных семи муниципалитетах действуют восемь организаций среднего профессионального образования, в которых обучаются 2 455 студентов.

Шесть учреждений в Климово, Стародубе, Новозыбкове и Трубчевске ведут образовательный процесс удаленно для 2 221 обучающегося.

Ранее один житель Брянской области погиб в результате ударов украинских БПЛА по региону. Тяжелое ранение получил мужчина. Врачи не смогли его спасти, он умер в больнице. Также ранения получили две женщины.