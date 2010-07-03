Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету "Союз"

Фото: twitter.com/Rogozin

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео, на котором видно, как молния попадает в ракету-носитель "Союз-2.1б" сразу после запуска с космодрома Плесецк.

Рогозин поздравил командование Космических войск, боевой расчет космодрома, коллективы РКЦ "Прогресс", НПО имени Лавочкина и ИСС имени академика Решетнева с успешным запуском.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 27, 2019



Ракета "Союз-2.1б" стартовала 27 мая в 09:23. Она вывела на расчетную орбиту космический аппарат "Глонасс-М".

По словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, вся техника отработала штатно, и спутник вышел на орбиту в расчетное время.