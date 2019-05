SpaceX вывела на орбиту первую группировку спутников для раздачи интернета

Фото: YouTube/SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, сообщает РИА Новости.

Ракету запустили с мыса Канаверал 24 мая в 02:30 (05:30 мск). После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Запуск ракеты несколько раз переносился – сперва из-за погодных условий, а затем из-за необходимости перепроверить системы оборудования.

Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника – Tintin-A и Tintin-B.

К 2024 году SpaceX собирается создать на орбите сеть из тысяч спутников со средней скоростью до гигабита в секунду, которым необходимо обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли.

Над проектом глобальной раздачи интернета Starlink SpaceX работает с конца 2014 года. Всего на орбиту планируют доставить 12 тысяч аппаратов. В 2017 году SpaceX объявила о своих планах организовать группировку из 11943 спутников весом от 100 до 500 килограммов.

По оценкам компании, на проект уйдет 10 миллиардов долларов, но через год работы доход может достичь 30 миллиардов долларов.