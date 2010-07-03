Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:42

SpaceX вывела на орбиту первую группировку спутников для раздачи интернета

наука технологии

07:42

Поделиться в социальных сетях:

Фото: YouTube/SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, сообщает РИА Новости.

Ракету запустили с мыса Канаверал 24 мая в 02:30 (05:30 мск). После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Запуск ракеты несколько раз переносился – сперва из-за погодных условий, а затем из-за необходимости перепроверить системы оборудования.

Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника – Tintin-A и Tintin-B.

К 2024 году SpaceX собирается создать на орбите сеть из тысяч спутников со средней скоростью до гигабита в секунду, которым необходимо обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли.

Над проектом глобальной раздачи интернета Starlink SpaceX работает с конца 2014 года. Всего на орбиту планируют доставить 12 тысяч аппаратов. В 2017 году SpaceX объявила о своих планах организовать группировку из 11943 спутников весом от 100 до 500 килограммов.

По оценкам компании, на проект уйдет 10 миллиардов долларов, но через год работы доход может достичь 30 миллиардов долларов.

Читайте также

наука технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика