Суд арестовал 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион

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Суд во Львове арестовал на два месяца подозреваемого в умышленном убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о назначении подозреваемому соответствующей меры пресечения. Защита же предлагала отправить молодого человека под круглосуточный домашний арест.

Нападение на Фарион произошло во Львове 19 июля. Тогда мужчина выстрелил женщине в голову. Бывшего народного депутата Рады привезли в больницу в критическом состоянии, но врачи не успели ее спасти, поэтому она скончалась.

Запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power взяла на себя ответственность за убийство Фарион. По данным СМИ, они обвинили экс-депутата в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".

18-летнего подозреваемого удалось задержать в Днепре. При этом, как уточнил глава украинского МВД Игорь Клименко, следующей жертвой злоумышленника должен был стать депутат парламента Украины Макс Бужанский.

