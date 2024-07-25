В Днепре задержан подозреваемый в убийстве Фарион

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В Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной оскорблениями русскоговорящих украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Зеленский подчеркнул, что о задержании предполагаемого убийцы бывшего депутата его доложил глава МВД Украины Игорь Клименко. Украинский лидер назвал операцию по задержанию "очень непростой". Он отметил, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия и экспертизы.

"Поручил министру внутренних дел предоставить обществу все детали", – добавил президент Украины.

Ранее запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power взяла ответственность за убийство Фарион. По данным СМИ, нацисты обвинили экс-депутата в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".

На Фарион напали во Львове 19 июля. Злоумышленник выстрелил женщине в голову. Врачи госпитализировали пострадавшую в критическом состоянии. Спустя время она скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков.