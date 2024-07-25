РИА Новости: украинские неонацисты взяли ответственность за убийство Фарион

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Запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power взяла ответственность за убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Один из украинских телеканалов также опубликовал видео с места убийства, предположительно, снятое членами группировки. По данным прессы, нацисты обвинили экс-депутата в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".

Неизвестный напал на Фарион во Львове 19 июля. Он выстрелил женщине в голову. Врачи госпитализировали пострадавшую в критическом состоянии. Спустя время она скончалась в больнице, несмотря на усилия медиков.

Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу. Согласно ориентировке ведомства, возраст разыскиваемого может быть около 20 лет.