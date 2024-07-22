РИА Новости: на Украине объявили в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Фарион

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Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве также опубликовали ориентировку вероятного убийцы. Предварительно, возраст разыскиваемого – около 20 лет.

О нападении на Фарион стало известно 19 июля. Это случилось во Львове на улице Масарика. Она получила выстрел в голову. Врачи госпитализировали пострадавшую в критическом состоянии. Некоторое время спустя экс-депутат скончалась в больнице, несмотря на усилия врачей.