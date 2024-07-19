Неизвестный во Львове стрелял в экс-депутата Рады Фарион

Фото: телеграм-канал Mash

Бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион во время нападения во Львове ранили огнестрельным оружием, сообщает политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале.

В своем посте Марков указал, что Фарион оскорбляла солдат ВСУ, которые говорят на русском языке. Политолог считает, что в украинского экс-депутата стреляли "бандеровцы, какие-нибудь "азовцы" (организация "Азов" признана террористической и запрещена в РФ).

"Разборки среди русофобов разных оттенков. Фарион не политик, она уже давно клоун с выпученными от безумия глазами", – заявил политолог.

В свою очередь, в ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщили, что нападение произошло на улице Масарика. Фарион получила выстрел в голову. Врачи госпитализировали пострадавшую в критическом состоянии.

В настоящее время полиция Львовской области устанавливает обстоятельства покушения на жизнь Фарион. Правоохранители принимают меры по задержанию стрелявшего.

Ранее неизвестные напали на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева. Парламентарий заявил, что это произошло, когда мужчины избивали прохожих. Матвеев показал удостоверение и попытался остановить драку, но его ударили по голове.

Позднее троих участников нападения задержали. Следственный комитет РФ предъявил обвинения 19-летним гражданам Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнему местному жителю в покушении на убийство депутата.