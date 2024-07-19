Троим напавшим на депутата Госдумы в Самаре предъявлены обвинения

Фото: телеграм-канал "Михаил Матвеев коммент"

Следственный комитет РФ предъявил обвинения 19-летним гражданам Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнему местному жителю в покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину направили доклад о расследовании дела. Региональные следователи передали в суд ходатайство об аресте всех злоумышленников. Сотрудники ведомства осмотрели место произошедшего, допросили потерпевших, обвиняемых и свидетелей инцидента, а также провели обыски по месту жительства обвиняемых.

Сейчас следователи собирают доказательства и планируют провести судебные экспертизы. В рамках расследования дела они дадут правовую оценку законности нахождения иностранцев на территории России.

Нападение на Матвеева произошло 18 июля. Парламентарий заявил, что инцидент произошел, когда неизвестные избивали прохожих. По его словам, он увидел, как происходит драка, вышел с водителем, чтобы прекратить ее. После того как Матвеев показал удостоверение и сказал, чтобы дерущиеся остановились, то получил удар в голову. Депутат уточнил, что у неизвестных была с собой палка. Позже Матвеев сообщил, что по голове его ударили не палкой, а бутылкой.

После этого троих участников нападения задержали. Изначально было возбуждено уголовное дело о групповом хулиганстве. Однако Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство и доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

