СК возбудил дело по факту нападения на журналистов "России 24" в парке Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи завели дело после нападения мужчины на съемочную группу телеканала "Россия 24" в одном из московских парков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

По информации ведомства, 14 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" снимала репортаж в одном из столичных парков, однако в этот момент прохожий начал мешать журналистам, а затем напал на корреспондента.

В результате следователи завели дело по статье "Воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов". Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства происшествия и осматривают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее столичный главк СК РФ завел уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" после нападения на съемочную группу "Известий", которое произошло в доме на Мосфильмовской улице 18 апреля. Тогда мужчина повредил видеокамеру журналистов.

