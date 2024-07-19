Фото: телеграм-канал "Михаил Матвеев коммент"

Задержаны трое участников нападения на депутата Госдумы в Самаре, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета. Среди них несовершеннолетний.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о групповом хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство и доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Нападение на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева произошло 18 июля. Парламентарий в своем телеграм-канале заявил, что инцидент произошел, когда неизвестные избивали прохожих.

По его словам, он увидел, как происходит драка, вышел с водителем, чтобы прекратить ее. После того как Матвеев показал удостоверение и сказал, чтобы дерущиеся остановились, то получил удар в голову. Депутат уточнил, что у неизвестных была с собой палка. Позже Матвеев сообщил, что по голове его ударили не палкой, а бутылкой.