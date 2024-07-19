Экс-депутат Рады Фарион скончалась в больнице

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Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион умерла в больнице Львова. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны", – приводит ТАСС слова Козицкого.

О нападении на Фарион стало известно 19 июля. Это случилось во Львове на улице Масарика. Она получила выстрел в голову. Врачи госпитализировали пострадавшую в критическом состоянии.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что главы МВД и СБУ оперативно докладывают ему о розыске нападавшего на бывшего депутата Рады.