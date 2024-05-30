El Universal: претендента на место мэра мексиканского города застрелили на митинге

Фото: телеграм-канал Baza

Кандидата на пост мэра мексиканского города Коюка-де-Бенитес штата Герреро Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили на митинге, который проходил в рамках его предвыборной кампании. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание El Universal.

Уточняется, что Баррьентос получил несколько выстрелов в затылок, при этом некоторые СМИ пишут, что их прозвучало около 15. Также в источнике говорится, что нападение совершил неизвестный мужчина, подойдя к политику со спины.

Местные СМИ писали, что в штате Геррер это уже пятое политическое убийство, произошедшее за период последней избирательной кампании кандидатов на должность мэров городов. Кроме того, таким же образом погиб и один кандидат в депутаты.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли при обрушении сцены во время предвыборного митинга в Сан-Педро в мексиканском штате Нуэво-Леон. Отмечается, что четыре из них погибли на месте происшествия. Еще пятеро получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались в больницах. Среди погибших есть один ребенок.