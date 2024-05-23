Девять человек погибли при обрушении сцены на митинге в Мексике

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Девять человек погибли при обрушении сцены во время предвыборного митинга в Сан-Педро в мексиканском штате Нуэво-Леон. Об этом пишет издание La Razón со ссылкой на принимавшего участие в мероприятии кандидата в президенты Мексики Хорхе Альвареса Майнеса.

Политик уточнил, что четыре человека погибли на месте происшествия. Еще пятеро получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались в больницах. Среди погибших есть один ребенок. Число пострадавших превысило 60 человек.

По данным издания, ЧП произошло в ходе митинга, который завершал предвыборную кампанию кандидата от партии "Гражданское движение" Лорении Каннавати. Также с ним на сцене находились кандидат в президенты Мексики от "Гражданского движения" Хорхе Альварес Майнес и Марта Эррера, баллотирующаяся в сенат от штата Нуэво-Леон.

Майнес рассказал, что сцена обрушилась из-за погодных условий. Мощный порыв ветра обрушил на выступающих большой экран, на котором в тот момент проецировался логотип партии. Сам Майнес не пострадал, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее пять человек погибли и 33 пострадали из-за обрушившегося на город Гуанчжоу в южной провинции Китая Гуандун торнадо. Также торнадо повредил свыше 140 фабричных и заводских зданий.