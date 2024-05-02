Число погибших при обрушении трассы в Китае выросло до 36 человек

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Число погибших при обрушении скоростной трассы в китайской провинции Гуандун увеличилось до 36 человек, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения. По состоянию на 05:30 (00:30 мск) 2 мая под завалами обнаружили 23 автомобиля. 30 человек пострадали, их жизням ничего не угрожает.

В той же китайской провинции, в районе города Гуанчжоу, 27 апреля произошел сильный смерч. Тогда говорилось, что в результате торнадо погибли 5 человек и 33 пострадали. В городе сформировали специальные рабочие группы, в том числе поисково-спасательную, по ликвидации последствий и аварийно-восстановительных работ. Также к работе привлекли врачей, пожарных, сотрудников общественной безопасности и транспортной полиции.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. По информации СМИ, из-за торнадо поврежденными оказались более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушения жилых домов не произошло.