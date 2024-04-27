Пять человек погибли в результате обрушившегося на юг Китая торнадо

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Пять человек погибли и 33 пострадали в результате обрушившегося на город Гуанчжоу в южной провинции Китая Гуандун торнадо. Об этом сообщает Центральное телевидение страны.

Торнадо прошел около 15:00 по местному времени (10:00 по московскому) в районе Байюнь. После этого в городе сформировали специальные рабочие группы, в том числе поисково-спасательную, по ликвидации последствий и аварийно-восстановительных работ. Также к работе привлекли врачей, пожарных, сотрудников общественной безопасности и транспортной полиции.

Вечером основные поисково-спасательные работы завершили. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. По информации телевидения, из-за торнадо поврежденными оказались более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушения жилых домов не произошло.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Китае, возле границы с Казахстаном. Эпицентр землетрясения находился в 133 километрах к западу от китайского уезда Аксу и в 260 километрах к юго-востоку от казахского города Алма-Ата. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

До этого более 80 тысяч человек остались без света в американском штате Теннеси на фоне урагана. Среди городов, пострадавших от непогоды и в том числе торнадо, есть Кларксвилл.

