Свыше 80 тыс человек остались без света в штате Теннесси на фоне урагана

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Более 80 тысяч человек остались без света в американском штате Теннеси на фоне урагана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторингового сервиса PowerOutage.us.

Сообщается, что почти 83 тысячи жителей штата остались без электричества, свидетельствуют данные портала. Среди городов, пострадавших от непогоды и, в том числе, торнадо, есть Кларксвилл. Местная полиция сообщает, что экстренные службы города реагируют на множество вызовов в связи с прошедшим торнадо.

Власти и правоохранители просят граждан оставаться дома, добавляет полиция. Местные власти в аналогичной соцсети сообщают о шести погибших в результате непогоды.

Мощный торнадо обрушился на Оклахому. Очевидцы успели снять, как закручивается воронка. Вихрь за секунды сносил дома и вырывал с корнем деревья.