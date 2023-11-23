Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Эквадора

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В восточной части Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный Геофизический институт.

Подземные толчки были зафиксированы днем 22 ноября, эпицентр землетрясения находился в 90 километрах к северо-востоку от города Макас с населением около 19 тысяч человек.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 38 километров. На момент публикации информации о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у побережья Японии. Согласно данным службы, эпицентр толчков находился в 87 километрах от города Муцу в префектуре Аомори.

До этого землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Папуа – Новой Гвинеи. Угроза цунами в связи со случившимся не объявлялась.

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