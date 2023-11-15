Извержение Ключевского вулкана на Камчатке, начавшееся в июне, завершилось

Фото: телеграм-канал "ИВиС ДВО РАН"

На Камчатке завершилось извержение Ключевского вулкана Евразии, начавшееся в июне этого года. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в телеграм-канале.

"Эксплозивно-эффузивное извержение вулкана Ключевской, продолжавшееся с 22 июня по 5 ноября, завершилось, наблюдается только фумарольная деятельность вершинного кратера", – указано в сообщении.

В институте уточнили, что согласно спутниковым данным, в районе вулкана все еще наблюдается термальная аномалия, но она связана с остыванием лавовых потоков. На данный момент вулкану присвоен зеленый код опасности для авиации – он может быть опасен для самолетов, которые передвигаются по местным авиалиниям.

Максимальная активность вулкана была зафиксирована 1 ноября, когда в его кратере фиксировалось фонтанирование раскаленной лавы на один километр в высоту, а пепловые выбросы достигали 14 километров над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что на южных склонах Ключевского вулкана на Камчатке продолжают изливаться лавовые потоки попеременно по Апахончичскому и Козыревскому желобам.

До этого вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространялся в юго-западном направлении вглубь полуострова.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 14 км