Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 7 км

Извергающийся камчатский вулкан Ключевской днем 26 октября выбросил столб пепла на высоту до 7 километров над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС региона.

"Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. На его пути находятся населенные пункты Мильковского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", – следует из сообщения.

По данным ведомства, в настоящее время выпадения пепла в населенных пунктах не было, зарегистрированных туристских групп в районе вулкана не зафиксировали.

Как уточнили в Камчатской группе наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, пепловый шлейф протянулся на 75 километров к юго-западу от геологического образования. По данным ученых, лавовые потоки продолжают изливаться по Козыревскому желобу на юго-западном склоне вулкана.

Для геологического образования действует оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих самолетов.

Ранее вулкан выбросил пепел на высоту до 5,5 километра, второй – на высоту до 6 километров. При первом выбросе пепловый шлейф распространялся в восточном направлении, в сторону Камчатского залива.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла