18 октября, 12:22Регионы
Камчатский вулкан выбросил столб пепла на высоту до 11 километров
Фото: телеграм-канал Super volcanology
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря. Об этом сообщил сайт местной группы наблюдения за вулканическими извержениями Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
"Пепловый шлейф перемещается на северо-восток от вулкана. Взрывы пепла на высоте до 15 километров над уровнем моря могут произойти в любой момент. Продолжающаяся деятельность может затронуть международные и низколетящие самолеты", – говорится в сообщении.
Как затем сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении вглубь полуострова.
На его пути находятся поселки Ключи и Козыревск, а также село Майское Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключалось выпадение незначительного количества пепла. После этого в поселке Козыревске зафиксировали выпадение вулканического пепла.
Вулкану изначально присвоили "оранжевый" код авиационной опасности, однако потом его повысили до "красного".
Красный код авиационной опасности присвоили вулкану Безымянный на Камчатке
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