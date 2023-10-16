Спасатели прогнозируют выпадение вулканического пепла на севере Камчатки

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Незначительные пеплопады могут пройти на севере Камчатского края из-за извержения вулкана Ключевской, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Это касается поселка Усть-Камчатск, который находится в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря, где и распространяется пепловый шлейф.

В настоящее время выбросы пепла достигают высоты 7 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 70 километров от Ключевского вулкана. Протяженность лавового потока достигает 750 метров.

Днем 14 октября из вулкана Ключевского на Камчатке зафиксировали два пепловых выброса на высоту до пяти километров. Пепловый шлейф распространялся на юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива. Населенных пунктов на пути его распространения нет. Ключевскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

До этого вулкан Ключевской выбросил пепел, шлейф которого протянулся на 25 километров на восток – юго-восток от вулкана. Эксперты отмечают, что активность данного вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок.

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