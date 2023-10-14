На вулкане Ключевской на Камчатке произошел пепловый выброс на высоту 5 км

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Вулкан Ключевской в Камчатском крае выбросил пепел на высоту 5 километров над уровнем моря. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Шлейф пепла протянулся на 25 километров на восток – юго-восток от вулкана. Эксперты отмечают, что активность данного вулкана представляет опасность для местных авиаперевозок.

4 сентября на вулкане Эбеко на Курилах произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря. Тогда шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстоянии до 10 километров.

Несколько дней спустя, 11 сентября, на этом же вулкане произошел еще один пепловой выброс, на этот раз на высоту 3,5 километра. Тем не менее в МЧС угрозы для жизнедеятельности населения не выявили.

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