Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

Фото: телеграм-канал "МЧС Сахалинской области"

Пепловый выброс произошел на высоту 3,5 километра над уровнем моря на вулкане Эбеко на Курилах, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Инцидент произошел утром 11 сентября.

"Шлейф распространился в восточном направлении на расстоянии более 5 километров. По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что угрозы для жизнедеятельности населения не выявили.

Вулкан Эбеко высотой 1 156 метров находится на острове Парамушир в 7 километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

4 сентября геологическое образование выбросило пепел на высоту 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф распространился на расстояние до 10 километров в северо-восточном направлении.

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