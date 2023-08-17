Сейсмолог предрек сильное землетрясение в районе Стамбула

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Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр предрек масштабное землетрясение в районе Стамбула, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он пояснил, что вероятность подземных толчков магнитудой 7,0 и более превышает 60%. По словам специалиста, последствия стихии могут привести к гибели десятков тысяч людей. Герюр заметил, что город к такому землетрясению не готов.

"До этого мы неоднократно предупреждали, что до 2029 года ожидаем в регионе землетрясение не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года. Его вероятность составляет не менее 64%, и Стамбул к такому землетрясению не готов", – заявил сейсмолог.

Землетрясение 17 августа 1999 года произошло районе Мраморного моря. Его называют Измитским, поскольку эпицентр толчков располагался вблизи турецкого города Измит. В результате трагедии, по официальным данным, погибли около 17 тысяч человек, еще порядка 44 тысяч пострадали.

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. В результате трагедии погибли более 50 тысяч человек, а число пострадавших превысило 107 тысяч.



Сейсмологи спрогнозировали землетрясение в Турции