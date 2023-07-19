Власти Турции намерены подготовить Стамбул к возможному землетрясению

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Власти Турции намерены подготовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экологии и градостроительства Турции Мехмета Озхасеки.

По его словам, у него была встреча с мэром Стамбула Экремом Имамоглу и главами районов Стамбула, где они достигли принципиального согласия.

"Мы начинаем работу по подготовке к удару стихии на следующей неделе", – сказал он.

Ранее ученые спрогнозировали, что в Турции до 2030 года может произойти мощное землетрясение магнитудой выше 7 баллов. Вероятность такого события оценивается приблизительно в 50%. Отмечается, что оно затронет Стамбул и регион Мраморного моря.

Череда мощных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года. Количество погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции достигло уже 48 тысяч человек.

Власти Турции заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях. Новые дома будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".

В турецком Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,8