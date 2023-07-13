Сейсмологи спрогнозировали мощное землетрясение в Турции магнитудой выше 7 баллов

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Ученые спрогнозировали мощное землетрясение магнитудой выше 7, которое должно произойти в Стамбуле и в регионе Мраморного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова профессора сейсмологии, члена Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюка Эйидогана.

По его словам, землетрясение произойдет в случае активизации разлома в Мраморном море, его вероятность до 2030 года составляет около 50%. Подобные выводы ученые сделали на основе изучения двух тысяч лет истории подземных толчков в этом регионе, а также на основе геофизических и сейсмических исследований.

"Цели напугать нет, мы лишь напоминаем, чтобы люди готовились к такой катастрофе, а власти предпринимали заранее необходимые меры, чтобы уменьшить в будущем возможный ущерб", – сообщил Эйидоган.

Специалист добавил, что от предполагаемого землетрясения вся Турция ощутит значительный негативный экономический эффект от землетрясения, поскольку Стамбул обеспечивает 35% ВВП республики.

Он отметил, что в Мраморном море подземные толчки затронут сразу семь провинций, население которых превышает 25 миллионов человек.

Серия сильных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

Турецкие власти заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях. Новые здания будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".

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