Фото: ТАСС/AP/Unal Cam

Власти Турции заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях, которые произошли на юго-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра экологии и градостроительства Турции Мурата Курумы.

"Все наши усилия направлены на то, чтобы как можно скорее вернуть наших граждан в их дома. Мы немедленно приступаем к работе в тех районах, где подписаны контракты и завершены (геологические. – Прим. ред.) изыскания грунта", – сказал Курум.

По словам Курумы, в Турции началось возведение 855 жилых помещений. Они будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".

Череда мощных землетрясений магнитудой 7,8 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года. Он отмечал, что в поисково-спасательных работах принимали участие 9 тысяч человек.

По последним данным главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, число жертв в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек.



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