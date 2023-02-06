Эрдоган назвал землетрясение в Турции крупнейшим ударом стихии с 1939 года

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Жертвами землетрясения на юго-востоке Турции стали 912 человек, оно стало самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нас потрясла самая большая катастрофа, которую мы пережили за последнее столетие после землетрясения в Эрзинджане в 1939 году. <...> На данный момент погибли 912 человек, ранены 5 385 человек. Спасены 2 470 человек", – сказал он в ходе выступления в Координационном центре управления восстановительными работами.

Также, по словам Эрдогана, в результате землетрясения обрушились 2 818 зданий. Президент отметил, что в настоящее время невозможно спрогнозировать точное число погибших в результате удара стихии. В то же время он подчеркнул, что турецкие власти надеются преодолеть катастрофу с наименьшими человеческими потерями.

"Нам поступают предложения о международной помощи. Помимо НАТО и ЕС, мы получили предложения о помощи от 45 стран", – сказал Эрдоган, не уточнив, от каких именно стран поступили предложения о помощи.

Турецкий лидер отметил, что в настоящее время в поисково-спасательных работах в зоне стихийного бедствия участвуют 9 тысяч человек. По словам Эрдогана, это число постоянно увеличивается за счет задействования новых резервов.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

В стране объявили самый высокий уровень тревоги. Землетрясение разрушило взлетно-посадочную полосу аэропорта провинции Хатай. На данный момент он не может принимать самолеты.

Из-за произошедшего в Турции землетрясения пострадали и жители Сирии. В местном Минздраве рассказали, что в результате землетрясения в Сирии погибли 326 человек, пострадали 1 042 гражданина.

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