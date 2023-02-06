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Землетрясение в Турции разрушило взлетно-посадочную полосу аэропорта провинции Хатай
Фото: телеграм-канал Readovka
Землетрясение полностью разрушило взлетно-посадочную полосу аэропорта турецкой провинции Хатай на юго-востоке республики. Об этом сообщает CNN Türk.
По информации телеканала, из-за разрушения единственной взлетно-посадочной полосы аэропорт не может принимать самолеты.
Сообщения о землетрясении в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции поступили в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился около южного турецкого города Газиантеп с населением свыше 1 миллиона человек.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в Турции в связи с мощными подземными толчками.
Согласно последним данным, жертвами землетрясения стали 76 человек в Турции и 237 человек в Сирии. Кроме того, среди пострадавших в турецких провинциях оказались 440 человек, а в сирийских – более 600.
Люди оказались под завалами после землетрясения на юго-востоке Турции
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