Землетрясение в Турции разрушило взлетно-посадочную полосу аэропорта провинции Хатай

Фото: телеграм-канал Readovka

Землетрясение полностью разрушило взлетно-посадочную полосу аэропорта турецкой провинции Хатай на юго-востоке республики. Об этом сообщает CNN Türk.

По информации телеканала, из-за разрушения единственной взлетно-посадочной полосы аэропорт не может принимать самолеты.

Сообщения о землетрясении в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции поступили в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился около южного турецкого города Газиантеп с населением свыше 1 миллиона человек.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в Турции в связи с мощными подземными толчками.

Согласно последним данным, жертвами землетрясения стали 76 человек в Турции и 237 человек в Сирии. Кроме того, среди пострадавших в турецких провинциях оказались 440 человек, а в сирийских – более 600.

Люди оказались под завалами после землетрясения на юго-востоке Турции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!