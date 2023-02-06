Взрыв на газопроводе произошел на юге Турции

Фото: ТАСС/Robin Loznak/Zuma

Взрыв произошел на газопроводе в турецкой провинции Хатай после землетрясения на юге республики. Об этом сообщает IHA.

По информации агентства, огонь охватил нитку трубопровода в районе населенного пункта Топбогазы. Экстренные службы выявили по меньшей мере два очага возгорания, расстояние между которыми составляет около 3 километров.

Сообщения о землетрясении в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции поступили в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился около южного турецкого города Газиантеп с населением свыше 1 миллиона человек.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в Турции в связи с мощными подземными толчками.

Согласно последним данным, жертвами землетрясения стали 76 человек в Турции и 111 человек в Сирии. Кроме того, среди пострадавших в турецких провинциях оказались 440 человек, а в сирийских – 500.

Свыше 50 человек скончались после землетрясения в Турции

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