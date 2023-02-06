В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8

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Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник, 6 февраля, в центральной части Турции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, землетрясение было зафиксировано в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

Как сообщает ТАСС, землетрясение ощущалось во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.

Губернатор турецкого города Шанлыурфа Салих Айхан заявил о разрушениях зданий в результате сильнейших подземных толчков, передает газета Turkiye. Также о разрушениях домов сообщил губернатор Адыямана Махмут Чухадар.

Ранее мощное землетрясение произошло на северо-западе Ирана. По последним данным, количество пострадавших после землетрясения в Иране увеличилось до 973.

До этого подземные толчки магнитудой 6,8 зафиксировали в провинции Сантьяго-дель-Эстеро в Аргентине. Очаг залегал на глубине 586 километров, эпицентр находился в 24 километрах от города Ойо, где проживает порядка двух тысяч человек.

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