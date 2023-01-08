Два землетрясения произошли в районе Камчатки

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В районе Камчатки в воскресенье утром зафиксировали два землетрясения. Об этом со ссылкой на краевой филиал геофизической службы РАН сообщает "Интерфакс".

По данным специалистов, магнитуда наиболее сильного сейсмологического события составила 4,9. Оно произошло в акватории Тихого океана на глубине 140 километров. Эпицентр находился в 85 километрах от Северо-Курильска.

За несколько часов до этого в акватории Авачинского залива зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9. Эпицентр находился в 64 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа. Как уточнили в краевом главке МЧС, в населенных пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось.

Ранее сообщалось, что у западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился в 130 километрах к северо-западу от города Измир. Очаг залегал на глубине 10 километров.

До этого землетрясение магнитудой 4 произошло в Анапе и Новороссийске. Эпицентр находился в акватории Черного моря на глубине 10 километров.

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