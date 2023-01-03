Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у Курильских островов

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки зафиксировали во вторник утром.

Как сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова, эпицентр находился в Тихом океане в 128 километрах юго-западнее курильского острова Симушир.

"Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии. Эпицентр находился в 466 километрах от города Татеяма, где проживают 50 тысяч человек. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

До этого землетрясение магнитудой 4 произошло в акватории Черного моря. Подземные толчки ощущались в Анапе и Новороссийске.

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