07:07Происшествия
Землетрясение произошло на Камчатке
Фото: depositphotos/vchalup2
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на востоке Камчатки в воскресенье утром, сообщается на сайте краевого филиала геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 84 километрах от поселка Усть-Камчатск, на глубине 103 километра.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в отдельных районах Усть-Камчатского района ощущались подземные толчки силой до двух баллов.
Спасатели осмотрели социально-значимые и потенциально-опасные объекты. Повреждений обнаружено не было. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.
Ранее подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в Дагестане. Землетрясение ощутили жители Махачкалы и Грозного.
До этого подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксировали в Кемеровской области. Эпицентр находился в 8,5 километра от поселка Каз в Таштагольском районе региона.
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