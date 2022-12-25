Землетрясение произошло на Камчатке

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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на востоке Камчатки в воскресенье утром, сообщается на сайте краевого филиала геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 84 километрах от поселка Усть-Камчатск, на глубине 103 километра.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в отдельных районах Усть-Камчатского района ощущались подземные толчки силой до двух баллов.

Спасатели осмотрели социально-значимые и потенциально-опасные объекты. Повреждений обнаружено не было. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.

Ранее подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в Дагестане. Землетрясение ощутили жители Махачкалы и Грозного.

До этого подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксировали в Кемеровской области. Эпицентр находился в 8,5 километра от поселка Каз в Таштагольском районе региона.

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