Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Кузбассе

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Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в Кемеровской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр находился в 8,5 километров от поселка Каз в Таштагольском районе региона. Интенсивность сотрясений в эпицентре – 3,5 балла.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Армение. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба.

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