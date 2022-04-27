Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Кипре

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Землетрясение магнитудой 4,8 произошло неподалеку от кипрского города Пафос. Об этом сообщается на сайте Европейского-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземный толчок зафиксировали на глубине 17 километров в Средиземном море. Отмечается, что землетрясение ощутили и жители некоторых других населенных пунктов острова. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

В январе этого года у берегов Кипра зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился в 112 километрах к северо-западу от города Лимассол с населением порядка 154 тысяч человек. Очаг располагался на глубине двух километров.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло у берегов Филиппин. Эпицентр располагался на расстоянии 70 километров от города Мати. Очаг залегал на глубине 60 километров.

До этого у берегов Королевства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в 485 километрах от Нукуалофы с населением около 22 тысяч человек. Очаг располагался на глубине 60 километров.