Сильное землетрясение зафиксировали у побережья Кипра

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Землетрясение произошло у берегов Кипра во вторник, 11 января. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По информации ведомства, магнитуда подземных толчков составила 6,4 балла.

Эпицентр землетрясения находился в 112 километрах к северо-западу от города Лимассол с населением порядка 154 тысяч человек. Очаг располагался на глубине двух километров.

Ранее сообщалось, что из-за землетрясения обрушился участок Великой Китайской стены длиной порядка двух метров. Инцидент произошел в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу. Магнитуда, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, составила 6,3 балла.

До этого землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туве. Подземный толчок зафиксировали в 266 километрах юго-восточнее республиканской столицы Кызыла. В эпицентре интенсивность составила 5,3 балла по шкале MSK-64. Он находился примерно в 6–7 километрах от границы с Монголией.