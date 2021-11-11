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В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает "Интерфакс".

Подземный толчок зафиксировали в 266 километрах юго-восточнее республиканской столицы Кызыла.

В эпицентре интенсивность составила 5,3 балла по шкале MSK-64. Он находился примерно в 6–7 километрах от границы с Монголией.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали самое глубокое землетрясение на Земле. По данным исследователей, толчки произошли на глубине 751 километра в нижней мантии планеты.

До этого считалось, что подобное невозможно, поскольку давление на таком уровне гнет и деформирует камни, а не раскалывает.