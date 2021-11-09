Сейсмологи зафиксировали самое глубокое землетрясение на Земле. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным исследователей, толчки произошли на глубине 751 километра в нижней мантии планеты. Ранее считалось, что подобное невозможно, поскольку давление на таком уровне гнет и деформирует камни, а не раскалывает.

Подавляющее большинство подземных толчков происходит на глубине до 100 километров. В редких случаях возможны землетрясения на глубине около 400 километров, за счет того что вода выдавливается из пор каменных пород.

Сейсмологи установили, что землетрясение на глубине более 700 метров стало повторным толчком землетрясения на островах Бонин в 2015 году. О нем стало известно за счет анализа данных сейсмических станций Hi-net. Ученые планируют дополнительно перепроверить данные.

В начале ноября ученые зафиксировали четыре землетрясения за сутки у побережья Камчатки. Максимальная магнитуда подземных толчков достигла 4,9 балла.