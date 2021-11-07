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Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает РИА Новости.

Выброс зафиксировали днем 7 ноября. Высота пеплового столба составила порядка 4 000 метров. В экстренной службе отмечают, что через час произошел второй выброс. Высота столба доходила до 4 800 метров.

"Возможно незначительное выпадение пепла в населенных пунктах Мильковского района", – предупреждает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Ранее сообщалось, что за сутки у побережья Камчатки зафиксировали четыре землетрясения. Магнитуда подземных толчков доходила до 4,9 балла. Три землетрясения были отмечены в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки.

Самые мощные подземные толчки произошли у южной оконечности полуострова. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 85 километров.

